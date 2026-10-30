Герань может радовать своим цветением, но иногда её внешний вид оставляет желать лучшего.

Иногда на подоконнике можно увидеть куст пеларгонии с длинными стеблями и отсутствием листьев.

Эту проблему можно решить с помощью метода подпиливания, который также называют «методом половинчатой обрезки».

Для выполнения процедуры вам понадобятся острый канцелярский нож и хорошее зрение.

Перед началом обрезки обязательно продезинфицируйте лезвие ножа раствором марганцовки.

После этого можно приступать к обрезке. Найдите подходящее место на стволе без листьев и аккуратно подпилите его ножом поперек.

Важно: не стоит полностью срезать отросток, достаточно сделать надрез примерно на половину.

Скоро вы заметите, что спящие почки начинают просыпаться, так как подпиленный цветок будет отращивать новые побеги, чтобы спасти нижнюю часть. Когда они окрепнут, можно будет срезать подпиленную верхушку окончательно.