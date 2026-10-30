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Пять бытовых проблем, где поможет крахмал 0 92

Дом и сад
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять бытовых проблем, где поможет крахмал

Крахмал — это недорогой продукт, который активно используется в кулинарии. Но у него есть и практическое применение в быту.

Специалисты выделили 5 бытовых проблем, где крахмал может стать отличным решением.

Восстановление серебряных столовых приборов

Серебряные столовые приборы остаются популярными, но со временем они тускнеют и теряют блеск.

Чтобы восстановить их, достаточно добавить 2 чайные ложки крахмала в стакан с водой и замочить приборы на сутки. После этого их следует тщательно промыть под проточной водой и протереть сухой тряпкой.

Также можно приготовить кашицу из крахмала, добавив немного воды и тщательно перемешав. Получившуюся кашицу наносят на столовые приборы, а затем полируют их.

Восстановление старых книг

Старые книги могут покрываться налетом и плесенью из-за неправильного хранения. Многие считают, что восстановить их невозможно, но это не так.

Достаточно высыпать крахмал на страницы книг, чтобы он впитал влагу и неприятные запахи. Это средство также помогает избавиться от налета и плесени.

Чистка мягких игрушек

Мягкие игрушки со временем накапливают пыль и загрязнения. Стирать их в машине рискованно, так как можно повредить.

Рекомендуется следующий способ: положите игрушки в пакет и добавьте крахмал. Чем больше крахмала, тем лучше. Он впитает жирные пятна и запахи. После этого пакет нужно встряхнуть, а на следующий день использовать пылесос для удаления крахмала.

Глажка постельного белья

Этот метод использовали хозяйки в СССР, и он актуален и сегодня. Для глажки постельного белья смешайте в пульверизаторе 2 стакана воды и чайную ложку крахмала. Нанесите раствор на белье перед глажкой. Это значительно упростит процесс, а складки будут выглядеть аккуратно.

Неприятный запах обуви

Многие сталкиваются с проблемой неприятного запаха в обуви, который может возникать по разным причинам:

1) Низкое качество обуви.
2) Отсутствие гигиены.
3) Высокая температура.
4) Длительное ношение и другие факторы.

Избавиться от запаха с помощью крахмала просто: обильно засыпьте внутреннюю часть обуви крахмалом на ночь. Утром встряхните обувь, и она будет готова к использованию.

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