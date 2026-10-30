Бамбуковые палочки, оставшиеся после употребления суши или роллов, могут найти новое применение.

Не спешите выбрасывать палочки – они могут стать полезными в самых неожиданных ситуациях.

1. Тонкие деревянные палочки идеально подходят для проверки готовности выпечки, такой как шарлотка, кекс или пирог. Просто воткните шпажку в изделие и, вынув, осмотрите кончик: если он сухой, значит, угощение готово.

2. Владельцы бань отмечают, что палочки, оставшиеся после японской еды, удобно использовать для растопки.

3. Длинные шпажки можно использовать как опору для комнатных растений. Воткнув их в горшок, вы также защитите цветы от кошек.

4. Если вы делаете ремонт и нужно размешать краску, палочки для суши отлично подойдут для этой задачи, так как их не жалко будет выбросить после использования.

5. Палочки для суши могут заменить деревянные шпажки, когда вы собираетесь запечь грибы или овощи в духовке. Не забудьте смочить их водой перед использованием, чтобы продукты не прилипали.