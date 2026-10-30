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Почему не стоит сохранять номера телефонов близких как «Папа» или «Мама» 0 918

Дом и сад
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит сохранять номера телефонов близких как «Папа» или «Мама»

Эксперты рекомендуют не сохранять номера телефонов близких с указанием родственных связей ради собственной безопасности.

 

Сохранение контактов в смартфоне с пометками как "папа", "мама" и подобными может быть использовано злоумышленниками.

Почему это опасно

Если мошенники получат доступ к записной книжке пользователя, они могут позвонить родственникам жертвы, выдавая себя за владельца телефона. Эта схема становится все более распространенной. Мошенники могут сообщить родственникам о вымышленном ДТП, в которое якобы попал владелец устройства, с целью получения денежных средств.

Поэтому не рекомендуется сохранять контакты близких с указанием родственной связи, так как в стрессовой ситуации даже хорошо информированные люди могут забыть о методах мошенничества.

Как поступить

Тем не менее, важно предусмотреть ситуации, когда телефонная книга может помочь экстренным службам связаться с близкими родственниками. Это может быть необходимо, если человек окажется в больнице или в другой ситуации, угрожающей жизни и здоровью. Эксперты подчеркивают важность возможности информирования близкого окружения в таких случаях.

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