Сохранение контактов в смартфоне с пометками как "папа", "мама" и подобными может быть использовано злоумышленниками.

Почему это опасно

Если мошенники получат доступ к записной книжке пользователя, они могут позвонить родственникам жертвы, выдавая себя за владельца телефона. Эта схема становится все более распространенной. Мошенники могут сообщить родственникам о вымышленном ДТП, в которое якобы попал владелец устройства, с целью получения денежных средств.

Поэтому не рекомендуется сохранять контакты близких с указанием родственной связи, так как в стрессовой ситуации даже хорошо информированные люди могут забыть о методах мошенничества.

Как поступить

Тем не менее, важно предусмотреть ситуации, когда телефонная книга может помочь экстренным службам связаться с близкими родственниками. Это может быть необходимо, если человек окажется в больнице или в другой ситуации, угрожающей жизни и здоровью. Эксперты подчеркивают важность возможности информирования близкого окружения в таких случаях.