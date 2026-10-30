Налет, нагар, жирные пятна и брызги — все это сложно удалить с поверхности плиты.

Поэтому поддержание порядка на кухне часто затрудняется из-за главной помощницы кулинаров.

Тем не менее, смекалистые хозяйки нашли простую хитрость, которая позволяет решать эту задачу гораздо быстрее и без лишних усилий.

Используя соду и полотенце, можно избавиться от любых пятен на поверхности плиты.

Как это работает

1. Пищевую соду равномерно распределяют тонким слоем по поверхности плиты. Смачивают полотенца водой и помещают их сверху.

2. Ждут около получаса, пока сода растворится. Затем удаляют остатки загрязнений с помощью тряпки или губки.

3. Дополнительно можно использовать специальные средства для мытья плиты, которые придадут блеск и наполнят кухню приятным ароматом. Некоторые хозяйки готовят такие составы самостоятельно, а другие покупают в магазине.

Важно помнить, что в данном случае не следует применять отбеливатели и другие агрессивные средства.

Существует и альтернативный способ, который помогает поддерживать чистоту плиты постоянно. Поверхность можно укрыть фольгой, делая это так, чтобы она не мешала кулинарному процессу. Когда фольга загрязнится, ее просто убирают и заменяют на новую.