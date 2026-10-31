Бабушка — это человек, который всегда близок своим внукам. Малыши любят её за поддержку и заботу, а также за то, что она всегда рядом.

Все бабушки стремятся проводить время со своими внуками, не отказывая им в внимании и заботе. Хотя многие из них ведут себя схоже, некоторые выделяются на фоне остальных.

К таким бабушкам относятся женщины определенных зодиакальных знаков, которые просто души не чают в своих внуках.

Водолей

Женщины этого знака известны своей добротой. Водолеи не могут отказать никому, особенно внукам, и готовы предложить им всё, что у них есть.

Они готовы отдать последнее, даже если после этого сами окажутся в нужде. Однако Водолеям это не важно, главное для них — счастье их внуков.

Лев

Женщины-Львы мечтают о внуках. Когда они появляются, Львам не хватает восторга, и они не отходят от младенцев ни на минуту, стараясь окружить их всем самым лучшим.

Когда внуки подрастают, Львы продолжают окружать их вниманием и роскошью, порой слишком много, что может вызывать у малышей дискомфорт.

Весы

Представительницы этого знака видят внуков как смысл своей жизни. Став бабушками, они забывают обо всем, кроме своей семьи, и игнорируют всё остальное.

Весы готовы тратить все свои деньги на внуков, не считая это баловством. Они уверены, что такое поведение — естественное и нормальное для бабушек.

Бабушки, относящиеся к приведённым знакам, никогда не причинят вреда своим внукам и сделают для них всё самое лучшее, потому что души они в них не чают и видят в них смысл своей жизни.