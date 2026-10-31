Сохранить урожай лука до нужного времени бывает непросто, особенно если он начинает портиться.

Репчатый лук часто подгнивает во время хранения, поэтому важно регулярно проверять запасы на наличие гнили.

В этой статье мы расскажем, как переработать лук, который начинает портиться, непригоден для хранения или просто некуда деть, а выбрасывать его жалко.

Как заготовить лук на зиму

Мало кто знает, что лук можно заготовить на зиму так же, как и другие овощи, даже без консервации и глубокой переработки.

При этом овощ сохранит все свои полезные свойства и сможет храниться долго.

Когда что-то портится, опытные хозяйки следуют простому правилу: что нельзя заморозить, нужно засушить.

Сушить можно не только репчатый лук, но и шалот, порей и шнитт-лук.

Как засушить лук

Для начала необходимо почистить, помыть и нарезать лук тонкими кольцами или полукольцами.

Разогрейте духовку до 40 градусов, выложите кусочки лука на противень, застеленный фольгой, так, чтобы они не соприкасались, и сушите примерно 12 часов. Готовый лук должен ломаться при попытке поддеть его вилкой или ножом.

После высушивания и остывания лука, его можно измельчить в порошок с помощью блендера и хранить в стеклянной банке.

Такую приправу можно использовать в различных блюдах, начиная от полуфабрикатов и мясных изделий, и заканчивая супами и салатами.