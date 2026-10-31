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Как подготовить газонокосилку к зимнему хранению 0 8

Дом и сад
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить газонокосилку к зимнему хранению

Осенью садовые инструменты, включая газонокосилки, требуют тщательной подготовки к зимнему хранению.

 

Газонокосилки нуждаются в правильной подготовке к зимнему хранению. Рассмотрим, как это сделать.

Обязательные мероприятия

Подготовка газонокосилки к зиме включает несколько важных шагов.

1. Чистка от травы и грязи.

Нож и подошва газонокосилки за сезон собирают остатки травы и грязь. В конце сезона обязательно нужно очистить все загрязненные участки, убрав остатки травы, пыль и песок.

2. Заточка ножа.

Нож следует регулярно точить в течение лета, но осенью его обязательно нужно снять, почистить и хорошо заточить. Тупой нож может повредить газон, вместо ровного среза он ломает траву, что негативно сказывается на её внешнем виде.

3. Разобраться с техническими жидкостями.

Если газонокосилка бензиновая, необходимо сменить масло и слить бензин. После слива бензина стоит включить газонокосилку и дождаться её остановки, чтобы удалить остатки топлива из карбюратора.

Важно! В газонокосилках используются четырехтактные двигатели, и для них нельзя применять масло для двухтактных двигателей.

4. Очистить травосборник.

Мешок для сбора травы нужно снять и очистить. В конце сезона он может быть забит мелкой травой, что затрудняет сбор скошенной травы. Рекомендуется очищать травосборник регулярно, особенно осенью, чтобы избежать засыхания травяной массы. Легче всего отмыть мешок на автомойке, но если такой возможности нет, можно использовать шланг с сильным напором воды и моющие средства.

Перечисленные выше работы являются основными при подготовке к зиме. Также важно проводить регулярное техническое обслуживание. Осенью удобно подготовить инструмент для дальнейшей эксплуатации. Рекомендуется вымыть корпус, почистить втулки колес и проверить работоспособность свечей зажигания в бензиновых моделях. Если нет необходимых навыков и инструментов, лучше обратиться в сервисный центр.

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