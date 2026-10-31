На рынке представлено множество красивого постельного белья из высококачественных материалов, таких как хлопок, сатин и шелк, с разнообразными рисунками и цветами.

Согласитесь, нет ничего лучше, чем спать в кровати с ароматным и элегантным постельным бельем. Но как часто следует менять постельное белье?

Рекомендуется менять постельное белье раз в неделю или хотя бы два раза в месяц, но не реже. Однако многие из нас делают это в среднем раз в месяц.

Это серьезная ошибка, так как грязь, накопившаяся за 30 ночей, становится идеальным местом для пылевых клещей, которые могут вызывать астму, аллергию и другие кожные заболевания.

Если у вас есть проблемы с акне, чистота постельного белья особенно важна. Лежа лицом на подушке, которая может быть источником бактерий, вы усугубляете состояние кожи.

Пылевые клещи, являющиеся главными врагами аллергиков, питаются человеческим эпидермисом, который остается на постельном белье после каждой ночи.

Постельное белье создает теплую и влажную среду, что способствует размножению бактерий, которые также могут негативно влиять на здоровье. Если у вас есть инфекция, смените постельное белье — в чистой постели вы быстрее восстановитесь. После выздоровления снова смените белье и постирайте его, прогладив утюгом для уничтожения бактерий.

Теперь расскажем, как часто следует стирать постельное белье в зависимости от материала. Помните: какое бы постельное белье вы ни выбрали, всегда стирайте и гладьте его перед первым использованием.

Хлопковое белье

Хлопок — идеальный материал для чувствительной и аллергичной кожи. Стирайте постельное белье из хлопка в соответствии с инструкциями на этикетке, обычно при температуре 30°C.

Также можно стирать при 60 градусах, что поможет избавиться от бактерий и мелких паразитов. Комплекты с принтами следует стирать строго по указаниям производителя.

Не забывайте, что цветное постельное белье нужно стирать отдельно и использовать стиральный порошок. Постиранный хлопок может потерять цвет и форму, поэтому выбирайте комплекты из высококачественного хлопка, чтобы наслаждаться их внешним видом долгое время.

Постельное белье из бязи и микробязи также рекомендуется стирать при температуре не выше 60 градусов. Можно использовать отжим на высокой скорости, но тогда глажка потребует больше усилий.

Сатиновое белье

Постельное белье из сатина рекомендуется стирать при температуре 40-60 градусов, но без отжима. Сатин — это материал, волокна которого легко теряют форму, и существует риск вытягивания нитей.

Использование отбеливателей и сильных моющих средств строго запрещено. Сатиновое белье стоит стирать только в мягком моющем средстве.

Фланелевые простыни

Фланель — теплый и приятный на ощупь материал. При стирке фланелевых изделий температура не должна превышать 40 градусов.

Если ткань с рисунком и цветная, выбирайте щадящую программу и низкую скорость отжима. Учтите, что фланель может сесть после первой стирки из-за особенностей волокон.

Преимущество фланелевого комплекта в том, что при правильной стирке в мягком моющем средстве гладить его не нужно.