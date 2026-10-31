В дикой природе орхидея получает питание от коры пихты, мхов и гальки.

На подоконнике цветок полностью зависит от знаний и заботы своих хозяев.

Чтобы орхидея радовала цветением на протяжении всего года, можно воспользоваться одной простой хитростью с молоком.

Сочетание молока и орхидеи может показаться странным, но на практике этот способ эффективен и не вызывает сомнений.

Молоко содержит калий, кальций, магний и азот, что делает его отличным удобрением для орхидей.

Для приготовления домашнего удобрения нужно смешать пол-литра отстоянной воды и столовую ложку молока. Компоненты тщательно перемешивают.

Опытные цветоводы рекомендуют использовать домашнее молоко, так как в пастеризованном напитке содержится меньше полезных веществ.

Горшок с орхидеей ставят в большую емкость и щедро поливают полученной подкормкой. В таком состоянии цветок оставляют на 15 минут. Затем воду сливают из горшка и ставят орхидею на прежнее место.

Такую подкормку можно проводить раз в 2 недели. Орхидея накопит питательные вещества и зацветет в ближайшее время.

Дополнительно молочным раствором можно протирать листья цветка. Для этого смешивают столовую ложку молока и 2 столовые ложки теплой воды. Такой уход укрепит листья, сделает их более зелеными и здоровыми.