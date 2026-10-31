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Можно ли пересадить чернику из леса на дачу 0 94

Дом и сад
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли пересадить чернику из леса на дачу

На дачных участках часто растут не только смородина и малина, но и голубика с ежевикой.

 

Многие дачники стремятся создать у себя в саду хотя бы небольшую грядку с черникой. В этой статье мы расскажем, можно ли пересадить чернику и когда лучше это сделать.

Черника на даче

Сегодня в питомниках можно найти окультуренные сорта черники, которые отлично подходят для посадки на дачных участках. Однако, если вы решили принести саженцы из леса, стоит учесть несколько важных моментов.

Во-первых, каждый черничный побег после плодоношения на второй год засыхает, и на его месте появляются молодые ветки. Поэтому лучше всего приносить молодые побеги из леса весной.

Во-вторых, корневая система кустов расположена не глубоко, поэтому их рекомендуется пересаживать вместе с подложкой из мха и листьев.

В-третьих, для пересадки стоит выбирать самые крупные кусты, растущие на кочке. Куст срезается вместе с грунтом и всем, что на нем растет.

Осенью или весной

Оптимальное время для пересадки лесной черники на дачу — весна. В это время можно выбрать здоровые и крепкие кусты. Осенью же будет сложно среди пожелтевших и засохших растений найти подходящий экземпляр.

Перед тем как принести саженцы из леса, необходимо подготовить почву для них на новом месте. Грунт под чернику готовят так же, как и для голубики.

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Редакция BB.LV
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