На дачных участках часто растут не только смородина и малина, но и голубика с ежевикой.

Многие дачники стремятся создать у себя в саду хотя бы небольшую грядку с черникой. В этой статье мы расскажем, можно ли пересадить чернику и когда лучше это сделать.

Черника на даче

Сегодня в питомниках можно найти окультуренные сорта черники, которые отлично подходят для посадки на дачных участках. Однако, если вы решили принести саженцы из леса, стоит учесть несколько важных моментов.

Во-первых, каждый черничный побег после плодоношения на второй год засыхает, и на его месте появляются молодые ветки. Поэтому лучше всего приносить молодые побеги из леса весной.

Во-вторых, корневая система кустов расположена не глубоко, поэтому их рекомендуется пересаживать вместе с подложкой из мха и листьев.

В-третьих, для пересадки стоит выбирать самые крупные кусты, растущие на кочке. Куст срезается вместе с грунтом и всем, что на нем растет.

Осенью или весной

Оптимальное время для пересадки лесной черники на дачу — весна. В это время можно выбрать здоровые и крепкие кусты. Осенью же будет сложно среди пожелтевших и засохших растений найти подходящий экземпляр.

Перед тем как принести саженцы из леса, необходимо подготовить почву для них на новом месте. Грунт под чернику готовят так же, как и для голубики.