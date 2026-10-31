Комнатные растения делают наши квартиры более уютными и очищают воздух, насыщая его кислородом. Для их здоровья, пышного роста и цветения необходимы витамины. В этой статье мы поделимся рецептом приготовления хлебной подкормки для растений.

Эта подкормка богата витаминами и минеральными веществами. Полезные компоненты, содержащиеся в хлебе, находятся в органическом и легко усваиваемом растениями виде. Хлебная подкормка способствует повышению иммунитета растений и их устойчивости к неблагоприятным условиям.

Для приготовления подкормки можно использовать как батон, так и хлебные крошки, а также остатки сдобы после праздников. Подойдет как свежий, так и зачерствевший хлеб, а также сухари. Если вы собираетесь хранить хлебные отходы, их следует предварительно подсушить.

Приготовление:

Нарежьте хлеб кусочками и уложите в глубокую посуду до половины ее объема. Залейте теплой водой и придавите тарелкой, на которую поставьте груз. Поместите емкость в теплое место. Через неделю процедите полученное средство. Используйте полученную жидкость для полива комнатных растений под корень.

Уже через две-три недели после начала применения такой подкормки ваши цветы заметно преобразятся. Хлебную подкормку можно использовать для всех видов цветов, но она особенно благоприятно влияет на герань и фикус.