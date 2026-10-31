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Ошибки при укрытии цветов на зиму: 5 опасных моментов 0 52

Дом и сад
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при укрытии цветов на зиму: 5 опасных моментов

Цветоводы часто совершают ошибки, укрывая растения от зимних холодов.

 

Ошибки в укрытии цветов могут привести к промерзанию корней, солнечным ожогам, заражению грибком и другим неприятностям, вплоть до гибели декоративных растений.

Рассмотрим, какие ошибки чаще всего совершают дачники в этот период.

1. Использование зараженного материала

Часто для укрытия используется хвойный лапник, который считается одним из лучших натуральных материалов. Он задерживает снег, не слеживается и обеспечивает воздухообмен. Однако лапник может быть переносчиком заболеваний, таких как ржавчина и гнили, а также паразитов, например, короеда и пилильщика.

2. Применение старой мешковины

Не рекомендуется использовать старые мешки, в которых хранились корнеплоды. Они могут содержать возбудителей заболеваний, таких как парша и альтернариоз. Кроме того, мокрая мешковина может покрываться ледяной коркой и гнить при потеплении, если её не убрать вовремя.

3. Раннее укрытие

При частых колебаниях температуры, когда за резким похолоданием следует длительное потепление, спешка с укрытием может привести к выпреванию почек, что по последствиям схоже с вымерзанием. Защитить культуры от коротких ночных заморозков можно с помощью задымления и других методов.

4. Укрытие без обрезки

Санитарная обрезка растений перед зимовкой помогает им лучше подготовиться к холодам. Порядок выполнения этой процедуры зависит от индивидуальных особенностей культур и сортов.

5. Укрытие пленкой

Полиэтиленовая пленка не является лучшим вариантом для укрытия. Она не защитит от сильных морозов, собирает конденсат, способствует распространению патогенных микроорганизмов и может привести к выпреванию почек. Пленку можно использовать только для защиты от осадков.

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