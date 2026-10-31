Цветоводы часто совершают ошибки, укрывая растения от зимних холодов.
Ошибки в укрытии цветов могут привести к промерзанию корней, солнечным ожогам, заражению грибком и другим неприятностям, вплоть до гибели декоративных растений.
Рассмотрим, какие ошибки чаще всего совершают дачники в этот период.
1. Использование зараженного материала
Часто для укрытия используется хвойный лапник, который считается одним из лучших натуральных материалов. Он задерживает снег, не слеживается и обеспечивает воздухообмен. Однако лапник может быть переносчиком заболеваний, таких как ржавчина и гнили, а также паразитов, например, короеда и пилильщика.
2. Применение старой мешковины
Не рекомендуется использовать старые мешки, в которых хранились корнеплоды. Они могут содержать возбудителей заболеваний, таких как парша и альтернариоз. Кроме того, мокрая мешковина может покрываться ледяной коркой и гнить при потеплении, если её не убрать вовремя.
3. Раннее укрытие
При частых колебаниях температуры, когда за резким похолоданием следует длительное потепление, спешка с укрытием может привести к выпреванию почек, что по последствиям схоже с вымерзанием. Защитить культуры от коротких ночных заморозков можно с помощью задымления и других методов.
4. Укрытие без обрезки
Санитарная обрезка растений перед зимовкой помогает им лучше подготовиться к холодам. Порядок выполнения этой процедуры зависит от индивидуальных особенностей культур и сортов.
5. Укрытие пленкой
Полиэтиленовая пленка не является лучшим вариантом для укрытия. Она не защитит от сильных морозов, собирает конденсат, способствует распространению патогенных микроорганизмов и может привести к выпреванию почек. Пленку можно использовать только для защиты от осадков.
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