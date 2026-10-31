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Правила и тонкости обрезки яблони 0 43

Дом и сад
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правила и тонкости обрезки яблони

Каждое дерево требует индивидуального подхода для правильного ухода.

 

Опытные садоводы знают, что основа для сильной, урожайной и здоровой яблони заключается не только в регулярном уходе, но и в правильном подходе к каждому конкретному растению.

Все зависит от хозяина и его любви к саду. Однако существуют определенные правила и нюансы, которые необходимо изучить, чтобы не навредить яблоням во время обрезки.

Что нужно знать перед обрезкой

1. Удаляйте побеги, которые конкурируют с главным побегом.

2. Убирайте ветви, растущие внутрь кроны.

3. Обрезайте ветки, которые растут под острым углом к стволу, так как они могут сломаться и повредить дерево.

4. Проводите обрезку осенью и весной, когда сокодвижение минимально. Весной рекомендуется удалять подмерзшие ветки и формировать крону, а осенью — убирать обломанные и гнилые ветви, подготавливая яблоню к зиме.

5. Делайте срезы близко к стволу, но не повреждая кору.

6. Удаляйте все отрастающие веточки от центрального побега ниже уровня кроны.

7. На молодых яблонях сокращайте прирост предыдущего года на треть на всех побегах.

8. На взрослых деревьях проводите прореживающую обрезку хотя бы раз в 3-5 лет, если нет возможности делать это ежегодно.

9. Не оставляйте пенек более 1 сантиметра на месте среза, так как он может стать источником инфекции.

10. Обрезайте волчки в июле или начале августа, чтобы избежать загущения кроны.

11. Лучшее время для осенней обрезки — до заморозков, но после опадения листьев.

12. У недавно посаженных яблонь срезайте верхушку так, чтобы ее длина была не менее восьмидесяти сантиметров, что поможет образовать боковые побеги.

13. У молодых яблонь (2–4 года) удаляйте лишние боковые ветви, сохраняя основной побег длиной не менее пятидесяти сантиметров от первого слоя скелетных ветвей.

Регулярная обрезка яблони необходима для получения здоровых и вкусных плодов. Эти мероприятия помогают создать правильную крону дерева, что обеспечивает хорошую вентиляцию и освещение, а также облегчает сбор урожая.

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