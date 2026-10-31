Драцена, также известная как драконовое дерево, имеет впечатляющий внешний вид. Это растение часто используется для украшения квартир, гостиничных холлов, зимних садов и крупных торговых центров. В этой статье мы расскажем, как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась пышной и красивой.

Полив растения следует осуществлять осторожно. Застой влаги в почвосмеси может навредить драцене больше, чем кратковременная засуха.

Летом куст рекомендуется размещать в затененном месте рядом с окном, ориентированным на запад или юг.

В теплое время года драцену можно вынести на свежий воздух (на террасу или балкон), выбирая для нее полутенистое место.

Весной и летом растение должно находиться при температуре от 18 до 25 градусов. На зимний период куст следует переместить в более прохладное место (не ниже 12 градусов).

Зимой растению требуется больше яркого солнечного света, чем летом.

В зимние месяцы воздух в помещениях часто пересушен из-за работы отопительных приборов, поэтому куст необходимо регулярно увлажнять с помощью пульверизатора дважды в день. Также можно периодически устраивать растению теплый душ.