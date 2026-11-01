У каждой хозяйки есть дела, которые она не любит выполнять.

Некоторые хозяйки испытывают дискомфорт, когда приходит время мыть плиту, а другие начинают нервничать при мысли о чистке моркови.

Это не было бы так страшно, если бы нужно было очистить всего один или два корнеплода.

Но есть блюда, для которых требуется много моркови — например, соки, смузи или квашеная капуста.

Если вам тоже не нравится очищать морковь, этот совет может оказаться полезным.

Попробуйте заменить нож на металлический скребок, который обычно используют для мытья посуды.

Всё, что вам нужно сделать, это открыть кран и, поместив морковь под струю воды, несколько раз провести жесткой мочалкой по овощу.

Таким образом, морковь быстро станет чистой и аккуратно очищенной, а ваши руки не покрасятся в тот характерный оранжевый цвет, который обычно сопровождает процесс чистки моркови.