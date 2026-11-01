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Как использовать аспирин в стиральной машине: советы хозяек 0 74

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стиральная машина

Некоторые стиральные порошки содержат агрессивные компоненты, которые можно заменить более щадящими средствами.

 

Некоторые хозяйки предпочитают использовать более мягкие средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту.

Аспирин, известный как аптечное средство, также может помочь в решении бытовых и садово-огородных задач.

Польза аспирина:

  • возвращает белизну;
  • устраняет застарелые пятна;
  • отстирывает следы пота и избавляет от въевшегося запаха.

Правильное использование:

Чтобы достичь желаемого результата, аспирин необходимо измельчить в порошок перед стиркой. На каждый килограмм сухих вещей рекомендуется использовать 5 таблеток.

Полученный порошок смешивают со стиральным порошком и помещают либо прямо в барабан, либо в отсек для порошка в кювете.

Стирка должна длиться минимум 40 минут при температуре воды +60 °C. Для максимального эффекта перед стиркой одежду следует замочить на 6-8 часов.

При замачивании на каждые 15 литров воды используют 10 измельченных таблеток аспирина.

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