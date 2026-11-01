Некоторые стиральные порошки содержат агрессивные компоненты, которые можно заменить более щадящими средствами.
Некоторые хозяйки предпочитают использовать более мягкие средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту.
Аспирин, известный как аптечное средство, также может помочь в решении бытовых и садово-огородных задач.
Польза аспирина:
- возвращает белизну;
- устраняет застарелые пятна;
- отстирывает следы пота и избавляет от въевшегося запаха.
Правильное использование:
Чтобы достичь желаемого результата, аспирин необходимо измельчить в порошок перед стиркой. На каждый килограмм сухих вещей рекомендуется использовать 5 таблеток.
Полученный порошок смешивают со стиральным порошком и помещают либо прямо в барабан, либо в отсек для порошка в кювете.
Стирка должна длиться минимум 40 минут при температуре воды +60 °C. Для максимального эффекта перед стиркой одежду следует замочить на 6-8 часов.
При замачивании на каждые 15 литров воды используют 10 измельченных таблеток аспирина.
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