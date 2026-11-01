Некоторые стиральные порошки содержат агрессивные компоненты, которые можно заменить более щадящими средствами.

Некоторые хозяйки предпочитают использовать более мягкие средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту.

Аспирин, известный как аптечное средство, также может помочь в решении бытовых и садово-огородных задач.

Польза аспирина:

возвращает белизну;

устраняет застарелые пятна;

отстирывает следы пота и избавляет от въевшегося запаха.

Правильное использование:

Чтобы достичь желаемого результата, аспирин необходимо измельчить в порошок перед стиркой. На каждый килограмм сухих вещей рекомендуется использовать 5 таблеток.

Полученный порошок смешивают со стиральным порошком и помещают либо прямо в барабан, либо в отсек для порошка в кювете.

Стирка должна длиться минимум 40 минут при температуре воды +60 °C. Для максимального эффекта перед стиркой одежду следует замочить на 6-8 часов.

При замачивании на каждые 15 литров воды используют 10 измельченных таблеток аспирина.