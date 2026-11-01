При нарезке лука в воздух выделяются вещества, вызывающие слезы и раздражение глаз.
При измельчении лука в воздух попадают лакриматоры, которые могут вызывать слезы и легкое жжение в глазах. Эти вещества, вступая в реакцию с воздухом, образуют сернистые соединения.
Метод № 1. Использование холодной воды
Лакриматоры растворимы в воде, поэтому специалисты рекомендуют смочить нож перед нарезкой. Можно также нарезать лук в воде: для этого налейте воду в широкую посуду, погрузите туда лук и нарезайте его. Это предотвратит реакцию лакриматоров с воздухом.
Перед нарезкой можно умыть лицо водой, чтобы лакриматоры растворялись в воде, прежде чем доберутся до глаз.
Метод № 2. Вентилятор
Установите небольшой вентилятор рядом с разделочной доской, чтобы он сдувал лакриматоры из воздуха. Если вентилятора нет, включите вытяжку или откройте окно.
Метод № 3. Плавательные очки
Закрыв глаза плавательными очками, вы защитите их от попадания лакриматоров. Это может выглядеть забавно, но результат вас удивит.
Метод № 4. Свечка
Пламя свечи сжигает примеси в воздухе, поэтому некоторые хозяйки ставят зажженную свечу рядом с собой перед нарезкой лука.
Метод № 5. Правильное дыхание
Некоторые рекомендуют дышать ртом, а не носом, хотя этот метод не всегда эффективен.
Метод № 6. Соль
Посыпьте разделочную доску солью перед нарезкой лука. Соль впитает выделяющийся сок, что поможет снизить количество лакриматоров в воздухе и защитит глаза.
Метод № 7. Холод
Охладите нож и лук, поместив их в холодильник на 10-15 минут. Низкая температура замедляет реакцию и уменьшает выделение едких паров.
Это наиболее надежные и популярные методы. Существуют и другие способы, но они менее распространены и могут не подойти всем, например, жевание жвачки или петрушки.
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