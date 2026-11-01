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Как нарезать лук без слез: 7 эффективных методов 0 80

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лук

При нарезке лука в воздух выделяются вещества, вызывающие слезы и раздражение глаз.

 

При измельчении лука в воздух попадают лакриматоры, которые могут вызывать слезы и легкое жжение в глазах. Эти вещества, вступая в реакцию с воздухом, образуют сернистые соединения.

Метод № 1. Использование холодной воды

Лакриматоры растворимы в воде, поэтому специалисты рекомендуют смочить нож перед нарезкой. Можно также нарезать лук в воде: для этого налейте воду в широкую посуду, погрузите туда лук и нарезайте его. Это предотвратит реакцию лакриматоров с воздухом.

Перед нарезкой можно умыть лицо водой, чтобы лакриматоры растворялись в воде, прежде чем доберутся до глаз.

Метод № 2. Вентилятор

Установите небольшой вентилятор рядом с разделочной доской, чтобы он сдувал лакриматоры из воздуха. Если вентилятора нет, включите вытяжку или откройте окно.

Метод № 3. Плавательные очки

Закрыв глаза плавательными очками, вы защитите их от попадания лакриматоров. Это может выглядеть забавно, но результат вас удивит.

Метод № 4. Свечка

Пламя свечи сжигает примеси в воздухе, поэтому некоторые хозяйки ставят зажженную свечу рядом с собой перед нарезкой лука.

Метод № 5. Правильное дыхание

Некоторые рекомендуют дышать ртом, а не носом, хотя этот метод не всегда эффективен.

Метод № 6. Соль

Посыпьте разделочную доску солью перед нарезкой лука. Соль впитает выделяющийся сок, что поможет снизить количество лакриматоров в воздухе и защитит глаза.

Метод № 7. Холод

Охладите нож и лук, поместив их в холодильник на 10-15 минут. Низкая температура замедляет реакцию и уменьшает выделение едких паров.

Это наиболее надежные и популярные методы. Существуют и другие способы, но они менее распространены и могут не подойти всем, например, жевание жвачки или петрушки.

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