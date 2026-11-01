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Как предотвратить расслоение коры на яблоне 0 148

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоня

Простые рекомендации, которые помогут сохранить яблоневый сад от проблем: снижение урожайности и гибель деревьев.

 

Профилактика расслоения коры не требует серьезных затрат и усилий. Тем не менее, некоторые садоводы применяют определенные меры.

1. Основная мера — побелка деревьев. Эту процедуру рекомендуется проводить, начиная с 3-летнего возраста растения.

Побелка защищает кору яблонь от перепадов температуры и яркого солнечного света. Для повышения эффективности многие садоводы обрабатывают стволы фунгицидом или добавляют его в состав побелки.

2. Защита деревьев от грызунов. Осенью опытные дачники советуют обернуть стволы железной сеткой, стекловолокном или еловым лапником.

Игнорирование профилактических мер может привести к серьезным проблемам. Все начинается со снижения урожайности и может закончиться гибелью дерева.

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