Это особенно важно, когда речь идет о магазинных яйцах, так как никто не хочет обнаружить, что купил испорченные продукты только дома. К счастью, есть несколько простых методов, которые помогут вам в этом.

Как определить свежесть яиц

1. В первую очередь, обратите внимание на внешний вид яиц в упаковке. Они должны быть одинакового цвета и размера.

Если 1-2 яйца выделяются на общем фоне, это может означать, что они были добавлены из непроданных лотков.

2. У свежих куриных яиц текстура скорлупы должна быть шершавая, без глянца. Если яйцо гладкое и блестящее, скорее всего, оно не первой свежести.

3. Свежее яйцо имеет едва уловимый запах извести, который со временем исчезает.

4. Если слегка встряхнуть яйцо и содержимое не болтается, это признак свежести. В противном случае лучше поискать другие яйца.