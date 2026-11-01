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Как проверить свежесть яиц в магазине: надежные признаки испорченного продукта 0 200

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как проверить свежесть яиц в магазине: надежные признаки испорченного продукта

Существует множество способов, которые помогают определить свежесть яиц в магазине.

 

Это особенно важно, когда речь идет о магазинных яйцах, так как никто не хочет обнаружить, что купил испорченные продукты только дома. К счастью, есть несколько простых методов, которые помогут вам в этом.

Как определить свежесть яиц

1. В первую очередь, обратите внимание на внешний вид яиц в упаковке. Они должны быть одинакового цвета и размера.

Если 1-2 яйца выделяются на общем фоне, это может означать, что они были добавлены из непроданных лотков.

2. У свежих куриных яиц текстура скорлупы должна быть шершавая, без глянца. Если яйцо гладкое и блестящее, скорее всего, оно не первой свежести.

3. Свежее яйцо имеет едва уловимый запах извести, который со временем исчезает.

4. Если слегка встряхнуть яйцо и содержимое не болтается, это признак свежести. В противном случае лучше поискать другие яйца.

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