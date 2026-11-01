Существует множество способов, которые помогают определить свежесть яиц в магазине.
Это особенно важно, когда речь идет о магазинных яйцах, так как никто не хочет обнаружить, что купил испорченные продукты только дома. К счастью, есть несколько простых методов, которые помогут вам в этом.
Как определить свежесть яиц
1. В первую очередь, обратите внимание на внешний вид яиц в упаковке. Они должны быть одинакового цвета и размера.
Если 1-2 яйца выделяются на общем фоне, это может означать, что они были добавлены из непроданных лотков.
2. У свежих куриных яиц текстура скорлупы должна быть шершавая, без глянца. Если яйцо гладкое и блестящее, скорее всего, оно не первой свежести.
3. Свежее яйцо имеет едва уловимый запах извести, который со временем исчезает.
4. Если слегка встряхнуть яйцо и содержимое не болтается, это признак свежести. В противном случае лучше поискать другие яйца.
Оставить комментарий