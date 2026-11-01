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Как удалить жирные пятна с дивана 0 61

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить жирные пятна с дивана

Если на вашем любимом диване появилось жирное пятно от пиццы, не стоит расстраиваться – с помощью описанных ниже методов вы легко сможете его убрать.

 

Ключевым фактором, влияющим на успешность удаления пятна, является скорость ваших действий.

Чем быстрее вы начнете очищать обивку, тем больше шансов, что жирное пятно исчезнет без следа.

Для удаления пятна вам понадобится обычный мел.

Если у вас нет мела, не переживайте – вы можете использовать альтернативные средства, такие как тальк, крахмал или соду.

Посыпьте загрязненный участок растолченным мелом и подождите, пока натуральный абсорбент впитает жир. Затем с помощью щетки удалите остатки средства с обивки дивана и повторите процедуру.

Если вы используете альтернативы мела, оставьте их на диване на несколько часов, а затем пропылесосьте мебель.

Также можно попробовать удалить пятно с помощью соли: насыпьте ее на загрязненный участок, оставьте до тех пор, пока соль не впитает жир, и затем смахните остатки щеточкой.

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