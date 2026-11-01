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Самая древняя роза в мире: интересные факты 0 122

Дом и сад
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роза

Розы являются одними из самых популярных цветов на планете, и их можно встретить повсюду.

 

Тем не менее, это растение не отличается долгожительством. Обычные кустовые розы могут жить до 10 лет.

Дикие виды, такие как шиповник, могут радовать глаз до 50 лет. Однако существует одно растение, которому около тысячи лет.

Какая роза считается самой древней

В Германии можно увидеть дикую розу, возраст которой составляет около тысячи лет. Ученые не смогли точно определить возраст этого растения, но многие уверены, что оно существует уже несколько столетий.

Определить точный сорт сложно, однако специалисты считают, что самой древней розой на планете является именно дикая роза.

Интересно, что это старейшее растение растет рядом с храмом.

Факт, который стоит отметить, заключается в том, что самая древняя роза не раз могла погибнуть по различным причинам. Тем не менее, ее "живучая" корневая система спасала цветок от неминуемой гибели.

Цветок регулярно образует новые побеги, благодаря чему ему удается разрастаться.

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Редакция BB.LV
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