Хотя от употребления таких клубней в пищу никто не пострадает, настроение может испортиться, а доверие к продавцу снизиться. Как же отличить подмерзший картофель по внешним признакам?

Как определить, что картофель подмерз

Чаще всего это становится заметно только после приготовления. Подмерзшая картошка обычно сладкая на вкус.

Иногда это можно понять еще во время чистки, но есть и другие признаки, которые помогут выявить проблему заранее.

1. При комнатной температуре подмороженные клубни могут покрываться влажными пятнами.

2. Если вы покупаете картошку на рынке, постучите клубнями друг о друга. Если они звенят, значит, картошка замерзла, и покупать ее не стоит.

3. Попросите продавца разрезать клубень: если картошка замерзла, отрезанные части не соединятся.

4. При прикосновении к ткани клубня вокруг глазков у подмороженного картофеля они будут мягкими.

Что делать, если купили мерзлый картофель

Если вы приобрели подмерзший картофель, не переживайте — его можно есть, но храниться он будет недолго. Сладкий привкус можно убрать, замочив очищенные клубни в холодной воде на короткое время. Варите такую картошку, помещая в кипящую воду, добавив к ней 1 чайную ложку уксуса на 1 литр воды вместе с солью.