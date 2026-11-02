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Как очистить микроволновку без использования химических средств 0 112

Дом и сад
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить микроволновку без использования химических средств

Многие хозяйки стремятся минимизировать использование бытовой химии, так как это может негативно сказаться на здоровье.

 

Поэтому рекомендуется использовать народные средства, которые часто показывают такую же эффективность.

Существует три простых способа, как можно очистить микроволновую печь.

Лимонная кислота

Этот метод имеет множество преимуществ: лимонная кислота недорогая, эффективно справляется с загрязнениями и устраняет неприятные запахи.

Для очистки микроволновки нужно развести ложку лимонной кислоты в емкости с водой и поставить её в печь на десять минут, работая на полной мощности.

После этого дайте постоять столько же времени, а затем просто протрите поверхность микроволновки.

Хозяйственное мыло

Лучше использовать жидкое мыло, так как его легче наносить. Сначала нанесите мыло на губку, равномерно распределите по поверхности и оставьте на полчаса.

После этого можно приступать к мытью. Этот метод подходит даже для тех случаев, когда за микроволновкой никогда не ухаживали.

Сода

Метод применения соды аналогичен методу с лимонной кислотой, но количество порошка нужно увеличить: на поллитровую миску возьмите две ложки соды.

Полученный раствор можно использовать как очищающее средство.

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