Существует миф, что помело является результатом скрещивания других фруктов, но это не так.

Помело известно с древних времен, и его происхождение не связано со скрещиванием с другими фруктами. На самом деле, грейпфрут появился в результате скрещивания помело и апельсина.

Как выбрать спелое и сладкое помело

1. Внимательно осмотрите кожуру плода. Она должна быть гладкой и без серьезных дефектов.

2. Обратите внимание на вес. Чем тяжелее фрукт, тем он сочнее и спелее.

3. Кожура качественного плода должна быть тонкой, но твердой. При надавливании фрукт слегка пружинит и не продавливается.

4. Спелые помело издают легкий фруктовый аромат, который можно уловить даже на небольшом расстоянии. Если запах резкий, плод, вероятно, перезрел.

5. Если бока плода блестят, это может указывать на обработку специальными средствами для улучшения хранения.