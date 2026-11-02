Запасаться крупами впрок — это нормальное желание, но важно знать, как долго можно хранить разные виды круп в условиях городской квартиры.

Не все крупы можно хранить годами на кухне, и это связано не только с возможным появлением насекомых, таких как жуки и козявки, в гречке и других продуктах.

Крупы с коротким сроком хранения

В первую очередь стоит обратить внимание на овсяные хлопья быстрого приготовления. Чем быстрее они готовятся, тем быстрее портятся.

Также не рекомендуется делать большие запасы манки (мягких сортов пшеницы), коричневого риса и зеленой гречки, если вы не планируете употреблять их каждый день. Рассмотрим подробнее.

Рис

Рис содержит некоторое количество влаги, поэтому продлить срок его хранения не получится, даже если поместить его в морозильник. Из всех видов риса дольше всего хранится пропаренный.

Гречка

Темная гречка хорошо прожарена и может храниться дольше. Светлую крупу можно самостоятельно прокалить в духовке, остудить и хранить в герметичной стеклянной таре. Чтобы предотвратить появление насекомых, можно положить шарик из фольги.

Перловка и ячневая крупа

Ячневая крупа не хранится долго в квартире, тогда как перловка может храниться дольше, особенно если ее прокалить в духовке при температуре 60 градусов в течение 30-40 минут.

Кукуруза и бобовые

Эти продукты могут храниться до 10 лет, но старое зерно будет сложно разварить до готовности.

Вакуумная упаковка

Некоторые микробы могут развиваться даже без воздуха, поэтому не стоит полагаться на то, что вакуумная упаковка надежно защищает продукты.

Сроки хранения

В общем, ситуация выглядит следующим образом: перловка хранится дольше всего — до 24 месяцев. За ней следует гречка — от 12 до 20 месяцев, затем рис — до 18 месяцев, пшено — не более 8 месяцев. Полба пригодна в пищу до 12 месяцев, манка — до 10, а овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 4-6 месяцев.