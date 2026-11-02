Кусты клубники требуют укрытия на зиму по нескольким причинам. Несмотря на их способность переносить низкие температуры, зимовка без укрытия может негативно сказаться на урожайности.

В этой статье мы расскажем, как подготовить грядку к похолоданиям и в каких случаях укрытие клубники обязательно.

Сорт клубники и заморозки

Все сорта клубники в целом хорошо переносят зимние холода и способны успешно плодоносить. Однако это не означает, что достаточно просто накрыть грядку хвойным лапником или опилками.

Молодые кусты

Клубнику можно сажать и омолаживать грядку (пересаживать) до ночных похолоданий до 3-4 градусов тепла. Дневная температура в пределах 10-12 градусов выше нуля в течение 10 дней будет достаточной для того, чтобы она прижилась и хорошо перезимовала.

Чтобы молодые кусты лучше перенесли зиму, в начале ноября рекомендуется утеплить посадки перегноем (непосредственно под куст) слоем до 2-3 см. Перегной можно прикрыть сухими опилками толщиной 1-2 см. В таких условиях температура будет держаться в среднем на 3-4 градуса выше, чем в грунте без утепления.

Взрослые кусты

На грядке со взрослыми кустами также стоит провести те же манипуляции с перегноем и опилками, так как весной слой утеплителя с талой водой обеспечит кусты необходимым питанием.

Важно! Независимо от возраста клубничной грядки, перед укрытием от морозов необходимо провести влагозарядный полив, особенно если осень была сухой. Это поможет растению перейти в фазу покоя без риска промерзания корней, что может произойти в сухой почве при резком понижении температуры.