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Почему хозяйки добавляют лавровый лист при стирке 0 232

Дом и сад
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему хозяйки добавляют лавровый лист при стирке

Секреты стирки с использованием лаврового листа могут стать полезными для современных хозяйок.

 

Способ стирки белья с лавровым листом известен многим бабушкам. Этот метод помогает освежить ткань и сделать ее более мягкой.

Чтобы заменить современный кондиционер, стоит рассмотреть использование лаврового листа.

Белье, выстиранное с лавровым листом, обладает приятным запахом, не уступающим синтетическим кондиционерам. Считается, что этот метод может восстановить цвет и защитить белье от выцветания.

Стирка

Самый простой способ — положить лист в барабан стиральной машины. Чтобы избежать рассыпания листьев, лучше упаковать их в тканевый мешок.

Замачивание

Для достижения лучшего эффекта можно приготовить отвар из лаврового листа и использовать его для замачивания цветных тканей. На литр кипятка потребуется 10-15 лавровых листов, которые нужно кипятить три минуты.

Получившийся концентрат настаивается 20-30 минут и остывает. Настой процеживают и добавляют в таз с водой, где белье замачивается на несколько часов, после чего его можно стирать в машине или вручную.

Стираем светлое белье

При стирке светлого белья лучше не использовать лавровый лист. В этом случае эффективнее воспользоваться двумя столовыми ложками соли, что поможет вывести пятна и предотвратить выцветание ткани.

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