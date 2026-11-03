Варенье с плесенью — это вполне объяснимое явление. Неясно только одно: можно ли его употреблять в пищу?

Тема варенья с плесенью интересует многих, и в интернете можно найти множество личных историй о поедании заплесневелой закатки. Давайте разберемся, что делать с таким продуктом.

Плесень в банке с вареньем: что делать

Выбор невелик. Можно выбросить варенье или же снять плесень и попытаться игнорировать советы экспертов, забыв о существующих видах плесени.

Чем опасна плесень

Часто пушистый разноцветный налет — это лишь верхушка айсберга. Грибок может проникнуть глубже в продукт, и никто не может гарантировать его безопасность, даже если удалить верхний слой.

Перекладывание очищенного варенья в другую тару также не поможет. Плесень вскоре появится снова.

А если переварить

Существует мнение, что в жидкой среде плесневый грибок размножается быстро, и кипячение варенья не уничтожит токсины грибка.

Тем, кто полагается на личный опыт, можно с уверенностью сказать, что научные исследования и организации здравоохранения утверждают, что употребление продуктов с плесенью небезопасно.