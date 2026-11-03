Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если варенье покрылось плесенью: мифы и реальность 0 249

Дом и сад
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если варенье покрылось плесенью: мифы и реальность

Варенье с плесенью — это вполне объяснимое явление. Неясно только одно: можно ли его употреблять в пищу?

 

Тема варенья с плесенью интересует многих, и в интернете можно найти множество личных историй о поедании заплесневелой закатки. Давайте разберемся, что делать с таким продуктом.

Плесень в банке с вареньем: что делать

Выбор невелик. Можно выбросить варенье или же снять плесень и попытаться игнорировать советы экспертов, забыв о существующих видах плесени.

Чем опасна плесень

Часто пушистый разноцветный налет — это лишь верхушка айсберга. Грибок может проникнуть глубже в продукт, и никто не может гарантировать его безопасность, даже если удалить верхний слой.

Перекладывание очищенного варенья в другую тару также не поможет. Плесень вскоре появится снова.

А если переварить

Существует мнение, что в жидкой среде плесневый грибок размножается быстро, и кипячение варенья не уничтожит токсины грибка.

Тем, кто полагается на личный опыт, можно с уверенностью сказать, что научные исследования и организации здравоохранения утверждают, что употребление продуктов с плесенью небезопасно.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие крупы можно хранить долго
Изображение к статье: Как выбрать спелое и сладкое помело
Изображение к статье: Как избежать покупки подмерзшей картошки и что делать с ней
Изображение к статье: Как очистить микроволновку без использования химических средств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Истребители США
В мире
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!
Изображение к статье: Стопки евро на фоне Риги
Бизнес
Изображение к статье: Сортировка пластиковых отходов на конвейере
Наша Латвия
Изображение к статье: иностранные студенты в аудитории
Наша Латвия
Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Истребители США
В мире
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео