Кислые и яркие цитрусовые – отличное дополнение к чаю или освежающим напиткам. Лимоны также известны своими полезными свойствами и содержанием множества витаминов.

Однако лимоны могут быстро портиться, что может огорчить тех, кто планировал угостить друзей ароматным чаем с домашней выпечкой.

Существует простой способ, позволяющий надолго сохранить лимоны в хорошем состоянии.

Не все знают об этом методе.

Для этого нужно нарезать лимон на небольшие дольки, которые поместятся в емкость для замораживания льда.

Затем кусочки лимона следует залить водой и отправить в морозильник.

Таким образом, у вас всегда под рукой будет лимон.

Вы сможете охладить чай или добавить замороженные дольки в стакан с водой, чтобы получить ароматный и освежающий напиток.



