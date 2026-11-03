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Как сохранить лимон свежим на целый месяц 0 366

Дом и сад
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить лимон свежим на целый месяц

Кислые и яркие цитрусовые – отличное дополнение к чаю или освежающим напиткам. Лимоны также известны своими полезными свойствами и содержанием множества витаминов.

 

Однако лимоны могут быстро портиться, что может огорчить тех, кто планировал угостить друзей ароматным чаем с домашней выпечкой.

Существует простой способ, позволяющий надолго сохранить лимоны в хорошем состоянии.

Не все знают об этом методе.

Для этого нужно нарезать лимон на небольшие дольки, которые поместятся в емкость для замораживания льда.

Затем кусочки лимона следует залить водой и отправить в морозильник.

Таким образом, у вас всегда под рукой будет лимон.

Вы сможете охладить чай или добавить замороженные дольки в стакан с водой, чтобы получить ароматный и освежающий напиток.

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Редакция BB.LV
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