После недосыпа люди чаще думают о том, как бы ещё поспать, а не о том, как проявить себя на работе. Однако, оказывается, что недосып влияет на карьерные перспективы женщин сильнее, чем на мужчин.

Исследователи из Университета штата Вашингтон в течение двух недель наблюдали за 135 мужчинами и женщинами, работающими полный рабочий день. Каждый день участники сообщали о качестве своего сна и настроении, включая мысли о работе: о своих обязанностях, статусе и влиянии на коллег. Ответы на вопросы о настроении и работе давались дважды в день — днём и вечером.

Участники исследования в разные ночи высыпались по-разному, и значительных отличий между мужчинами и женщинами не наблюдалось. У обоих полов настроение ухудшалось из-за недосыпа. Однако, как указано в статье в журнале Sex Roles, у женщин из-за плохого сна на следующий день снижались карьерные амбиции: им становилось менее интересно проявлять себя на работе и думать о продвижении по карьерной лестнице. Если же им удавалось хорошо поспать, мысли о карьерном успехе возвращались. У мужчин также наблюдалась зависимость мыслей об успехе от качества сна, но эта зависимость была менее выраженной, чем у женщин.

Можно предположить, что от мужчин в целом ожидают большего карьерного усердия, и поэтому они привыкают думать о работе в любом состоянии. Однако для более глубокого понимания психофизиологических причин необходимо провести дополнительные исследования с мужчинами и женщинами с различными характерами. В целом, недостаток сна влияет на множество психических и физиологических процессов: ранее сообщалось, что недосып делает людей более скупыми и одинокими, не говоря уже о том, что они начинают больше есть.