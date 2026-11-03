Даже в ноябре заботливые садоводы и огородники продолжают активную работу, что может быть полезно.

Перед наступлением холодов в саду необходимо запланировать и выполнить пять важных задач.

Мульчирование

Этот процесс необходим как взрослым, так и молодым деревьям. Для взрослых деревьев достаточно вскопать и укрыть приствольные круги слоем (до 15 см) торфа. Молодые саженцы следует дополнительно подвязать к колышкам, а стволы защитить от вредителей с помощью хвои или колючих веток малины и шиповника.

Уход за кустарниками

В корневую зону кустарников вносим слой сухого торфа или земли, а сверху выкладываем еловый лапник. Не забываем обрезать малину и ежевику, а также удалять 6-7-летние побеги черной смородины и 8-10-летние у крыжовника.



Обработка от болезней

В это время года эффективно провести обработку сада от парши и гнилей. Для этого используется 3%-ный раствор железного купороса. Против коккомикоза и мучнистой росы применяют 2%-ный раствор медного купороса.

Влагозарядный полив

Это обязательная процедура для сухой осени. Взрослые деревья поливают так, чтобы грунт под ними промок на глубину до 60-80 см. Это поможет защитить деревья от заморозков.

Защита сада от грызунов

Кроме мышей и крыс, угрозу представляют зайцы. В голодное время они могут повредить кору молодых саженцев. Защитить кору можно с помощью хвойного лапника, рубероида, строительной сетки и даже старых капроновых колготок.