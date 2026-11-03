Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять важных дел в саду: успейте завершить до холодов 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять важных дел в саду: успейте завершить до холодов

Даже в ноябре заботливые садоводы и огородники продолжают активную работу, что может быть полезно.

 

Перед наступлением холодов в саду необходимо запланировать и выполнить пять важных задач.

Мульчирование

Этот процесс необходим как взрослым, так и молодым деревьям. Для взрослых деревьев достаточно вскопать и укрыть приствольные круги слоем (до 15 см) торфа. Молодые саженцы следует дополнительно подвязать к колышкам, а стволы защитить от вредителей с помощью хвои или колючих веток малины и шиповника.

Уход за кустарниками

В корневую зону кустарников вносим слой сухого торфа или земли, а сверху выкладываем еловый лапник. Не забываем обрезать малину и ежевику, а также удалять 6-7-летние побеги черной смородины и 8-10-летние у крыжовника.

Обработка от болезней

В это время года эффективно провести обработку сада от парши и гнилей. Для этого используется 3%-ный раствор железного купороса. Против коккомикоза и мучнистой росы применяют 2%-ный раствор медного купороса.

Влагозарядный полив

Это обязательная процедура для сухой осени. Взрослые деревья поливают так, чтобы грунт под ними промок на глубину до 60-80 см. Это поможет защитить деревья от заморозков.

Защита сада от грызунов

Кроме мышей и крыс, угрозу представляют зайцы. В голодное время они могут повредить кору молодых саженцев. Защитить кору можно с помощью хвойного лапника, рубероида, строительной сетки и даже старых капроновых колготок.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие крупы можно хранить долго
Изображение к статье: Как выбрать спелое и сладкое помело
Изображение к статье: Как избежать покупки подмерзшей картошки и что делать с ней
Изображение к статье: Как очистить микроволновку без использования химических средств

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Истребители США
В мире
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!
Изображение к статье: Стопки евро на фоне Риги
Бизнес
Изображение к статье: Сортировка пластиковых отходов на конвейере
Наша Латвия
Изображение к статье: иностранные студенты в аудитории
Наша Латвия
Изображение к статье: Творчество и психические расстройства: ученые обнаружили неожиданную связь
Культура &
Изображение к статье: Истребители США
В мире
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео