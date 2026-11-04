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Что означает цветение кактуса: изменения в доме 1 156

Дом и сад
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что означает цветение кактуса: изменения в доме

Кактус – это не самое привлекательное растение.

 

Из-за колючек может сложиться негативное впечатление о доме, где много вазонов с такими растениями.

Однако ситуация меняется, когда кактус начинает цвести.

Соцветия этого растения всегда привлекают внимание своим ярким и красивым видом.

Поскольку увидеть цветущий кактус считается редкостью, ему приписывают различные мистические свойства.

Согласно приметам, цветущий кактус предвещает перемены в доме.

Цветущий кактус связывают с прибылью, выигрышем в лотерею и другими способами получения крупных сумм. Например, это может быть приглашение на более высокооплачиваемую работу или повышение зарплаты.

Кроме того, цветок предсказывает появление нового члена семьи. Если оттенок лепестков нежный и светлый, это может означать, что в семье родится девочка.

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