Плодовые деревья или кустарники могут быть выкорчеваны для омоложения сада или из-за неизлечимых заболеваний.

На освободившемся месте сразу же возникает желание высадить что-то новое и полезное. Однако опытные садоводы не рекомендуют спешить. Давайте разберемся, почему.

Независимо от причин, по которым пришлось выкорчевать дерево или куст, садоводы советуют дать почве время на восстановление. Из всех культур, которые можно посадить на освободившемся участке, профессионалы выделяют сидераты.

Что такое усталость почвы

Почва может уставать даже после выращивания однолетних культур, не говоря уже о деревьях. Поэтому одной из худших идей будет посадка яблони, груши, айвы, малины или персика на этом месте.

На этом участке придется постоянно удалять сорняки, а также перекапывать почву на глубину 6-10 см весной или летом. Рекомендуется проводить обработку "Фитоспорином-М" или биофунгицидами для борьбы с бактериями и грибком.

Сколько времени отдыхает почва

При таком подходе уже через 2-3 года на месте выкорчеванного дерева можно будет высадить новое. На это время можно посеять сидераты, но между такими посадками также нужно делать перерывы. Можно смело высевать бобовые (клевер, кормовой боб, вику, горох, люпин), крестоцветные (горчицу, рапс, масличную редьку, сурепицу), а также различные злаковые или смеси сидератов.