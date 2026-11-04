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Как избавиться от царапин на телефоне и планшете: полезные советы 0 150

Дом и сад
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от царапин на телефоне и планшете: полезные советы

Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Миллионы людей ежедневно используют эти устройства.

 

При регулярном использовании техники на ней могут появляться потертости и небольшие царапины.

Как бороться с царапинами на телефоне

Самый простой способ — купить новый телефон. Однако не все могут себе это позволить. Специалисты утверждают, что забота о своих устройствах начинается с мелочей. Чтобы предотвратить появление дефектов на корпусе, стоит приобрести чехол или защитную пленку.

Экономить на этих аксессуарах не рекомендуется, так как они обеспечивают надежную защиту.

Если защитить телефон не удалось и на нем появились царапины, можно воспользоваться несколькими простыми способами, чтобы избавиться от них.
Как восстановить экран с помощью подручных средств?

Существует несколько домашних средств, которые помогут устранить царапины. Их можно найти практически в каждом доме. Специальные средства отличаются минимальным воздействием на поверхность, и с их помощью можно быстро избавиться от небольших повреждений.

Для устранения царапин подойдут следующие средства:

1. Зубная паста. Нанесите небольшое количество зубной пасты на дисплей и аккуратно растирайте ватными дисками. Этот метод поможет избавиться от мелких повреждений. Для лучшего эффекта выбирайте классическую или мятную пасту.

2. Сода. Если зубная паста не помогла, можно использовать обычную соду. Технология очистки аналогична: вместо ватного диска лучше взять губку для мытья посуды, предварительно смочив ее.

3. Растительное масло. Это еще одно эффективное средство, которое всегда под рукой. С его помощью можно быстро устранить царапины на дисплее.

Это основные способы, которые можно использовать для удаления небольших царапин.

Использование детской присыпки или талька

Детская присыпка — это эффективное средство для устранения царапин. Она позволяет полировать поверхность. В составе детских присыпок есть мелкие частицы, которые не повредят смартфон или планшет.

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