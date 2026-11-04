При покупке сезонных овощей и фруктов важно обращать внимание на их зрелость. Если хурма оказалась незрелой, существуют способы ускорить ее созревание.

Некоторые сорта незрелой хурмы невозможно есть. В таких случаях стоит попробовать ускорить процесс созревания.

Многие предпочитают выбирать менее зрелые фрукты, чтобы доставить их домой без повреждений, а затем доводят плоды до нужного состояния. Вот 5 проверенных способов.

Способ дозревания № 1

Даже самая незрелая хурма может стать вкусной и сладкой за неделю при комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия). Для этого нужно вымыть хурму, высушить бумажным полотенцем и положить в неглубокую миску или ящик, убрав подальше от солнечного света и источников искусственного освещения. Обязательно оставьте приток свежего воздуха, избегая сквозняков. Можно сделать 2-4 надреза в разных местах плода.



Способ дозревания № 2

Если у вас есть этиловый спирт, можно нейтрализовать дубильные вещества, содержащиеся в некоторых сортах хурмы. Поместите незрелую хурму в миску, добавьте спирт и оставьте на 3-5 дней. После этого спирт нужно вылить, а плоды промыть. Однако такую хурму нельзя давать детям.

Способ дозревания № 3

Можно поместить хурму в горячую воду, но не в кипяток. Учтите, что после этого хурма долго не сохранится.

Способ дозревания № 4

Вымытую и высушенную хурму можно положить в полиэтиленовый пакет и убрать в морозильник на 3-4 часа, а затем разморозить при комнатной температуре.

Способ дозревания № 5

Положите хурму в пакет со спелыми яблоками или бананами. Эти фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание. Пакет завяжите и оставьте в темном месте.