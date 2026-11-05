Если бананы при покупке были желтыми и твердыми, но через 2-3 дня покрылись черными пятнами, это может быть связано с неправильным хранением.

Бананы могут сохранять свое качество до 16 дней, если соблюдать определенные условия.

Рекомендации по хранению бананов

1. Один из лучших способов – купить бананы зелеными и дать им дозреть дома.

2. Не рекомендуется хранить бананы рядом с другими фруктами, так как они выделяют газ этилен, который ускоряет процесс созревания и гниения.

3. Не стоит долго держать бананы в пластиковом пакете, так как этилен также способствует их быстрому потемнению.

4. Храните бананы при комнатной температуре, вдали от влаги и солнечного света. Высокая температура и прямые солнечные лучи негативно влияют на их сохранность.

Следуя этим рекомендациям, бананы могут оставаться привлекательными и свежими на протяжении чуть более двух недель.