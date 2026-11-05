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Как вырастить имбирь на подоконнике 0 99

Дом и сад
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить имбирь на подоконнике

Имбирь является незаменимой пряностью, добавкой к согревающим напиткам, а также используется в лечебных и косметических целях.

 

Многие люди покупают этот целебный корень, не подозревая, что вырастить имбирь самостоятельно довольно просто. Главное — выбрать качественный посадочный материал.

Не зря моряки выращивали это растение в горшках во время плавания, чтобы защитить себя от цинги. Древние греки также упоминали о красоте бледно-желтого цветка с пурпурными краями.

Как вырастить имбирь дома

Хорошая новость заключается в том, что имбирь размножается делением корневища. Это означает, что можно купить корень для посадки в продуктовом магазине.

Выращивание в домашних условиях начинается с выбора посадочного материала. Приобретите свежий корень с блестящей гладкой кожицей в любом овощном отделе супермаркета. Он не должен быть слишком сухим. На жизнеспособном корне должны быть видны зачатки ростков, похожие на глазки у картофеля.

Лучшее время для посадки — зимние месяцы.

Чтобы пробудить почки, положите корень в теплую воду на 2-3 часа. Также можно сажать имбирь кусками, как картошку. Если вы решили посадить только часть, отрежьте ту часть, где есть «глазок», и обработайте место среза слабым раствором марганцовки.

Так как корневая система растения разрастается в стороны, горшок должен быть широким. На дно засыпьте дренаж (камни, битый красный кирпич, перлит) толщиной 4-5 см. Сверху насыпьте рыхлый плодородный грунт.

Поместите корень в ямку так, чтобы его можно было присыпать землей на 3 см. Полейте. Если все сделать правильно, первые всходы появятся уже через 2 недели. Емкость рекомендуется поместить до появления всходов в прохладное место, где температура не превышает 15 градусов. В крайнем случае, уберите подальше от батареи.

Имбирь любит тепло и влагу, поэтому нуждается в регулярном поливе и поддержании тепла. Влажность можно повысить, если несколько раз в день опрыскивать листья из пульверизатора.

Важно: пересыхание почвы может привести к гибели молодого растения.

Несмотря на то, что имбирь светолюбив, прямые солнечные лучи могут быть для него опасны. Не забывайте о подкормках. Как и любое растение, имбирь нуждается в удобрениях — калийных, фосфорных и азотных.

В конце сентября листья имбиря начинают распадаться в разные стороны, постепенно желтея. В это время пора собирать урожай. Перед сбором урожая необходимо полностью прекратить полив.

После того как корневища выкопаны, их очищают от остатков почвы, удаляют придаточные корни и сушат на солнце в течение 3 дней.

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