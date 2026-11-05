Розы украшают сады во многих странах благодаря своей невероятной красоте.

В большинстве случаев розы не являются крупными растениями.

Тем не менее, в редких случаях цветы могут удивить своими размерами. Какие розы считаются самыми большими в мире?

В Книге рекордов Гиннесса зафиксирована роза Бэнкса. Интересно, что эта разновидность роз попала в европейские страны относительно недавно — в начале XIX века.

Долгое время растение было популярно в восточных странах.

Рекордсменом является роза Бэнкса, занимающая площадь более 700 квадратных метров. Этот удивительный цветок растет на одном из американских кладбищ.

Цветок был привезен и посажен в конце XIX века, что делает розу Бэнкса довольно древней.

Растение дает красивые цветы яркого желтого оттенка.

Еще один интересный факт: эта роза легко адаптируется к сложным условиям. Например, роза Бэнкса может выжить при длительном отсутствии влаги на каменистой почве.

Кроме того, диаметр ствола самой большой розы на планете составляет около четырех метров.

Каждый год площадь растения продолжает увеличиваться.