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Что делать, если туфли жмут: 2 неожиданных способа решения проблемы 0 190

Дом и сад
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если туфли жмут: 2 неожиданных способа решения проблемы

Купили туфли, а они жмут? Не спешите возвращать их в магазин.

 

Сначала убедитесь, что проблема заключается именно в неправильном размере. Возвращайте обувь только в том случае, если она действительно мала.

Также помните, что иногда носить правильно подобранные туфли может быть некомфортно, потому что они новые. Обувь нужно «разносить», и тогда проблема, возможно, будет решена.

Как же ускорить этот процесс без потёртостей и мозолей на ногах? Есть два интересных способа.

Лайфхак № 1

Вам понадобятся две маленькие пластиковые бутылочки. Заполните их водой и положите одну в каждую туфлю.

Получившиеся «конструкции» отправьте в морозильник.

Извлеките обувь спустя несколько часов. Подождите, пока туфли не перестанут быть холодными.

После этого можете смело надевать обувь. Она вряд ли будет жать.

Лайфхак № 2

Если вы не хотите класть новые туфли в морозильную камеру, воспользуйтесь «противоположным» лайфхаком.

На этот раз хитрость связана не с низкой температурой, а с теплом.

Возьмите большие шерстяные носки и наденьте их на обувь. Затем включите фен и направьте поток воздуха на «одетые» туфли.

Спустя пару минут фен можно выключить, а носки - снять. Проблема жёсткой обуви, скорее всего, будет решена.

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