Купили туфли, а они жмут? Не спешите возвращать их в магазин.
Сначала убедитесь, что проблема заключается именно в неправильном размере. Возвращайте обувь только в том случае, если она действительно мала.
Также помните, что иногда носить правильно подобранные туфли может быть некомфортно, потому что они новые. Обувь нужно «разносить», и тогда проблема, возможно, будет решена.
Как же ускорить этот процесс без потёртостей и мозолей на ногах? Есть два интересных способа.
Лайфхак № 1
Вам понадобятся две маленькие пластиковые бутылочки. Заполните их водой и положите одну в каждую туфлю.
Получившиеся «конструкции» отправьте в морозильник.
Извлеките обувь спустя несколько часов. Подождите, пока туфли не перестанут быть холодными.
После этого можете смело надевать обувь. Она вряд ли будет жать.
Лайфхак № 2
Если вы не хотите класть новые туфли в морозильную камеру, воспользуйтесь «противоположным» лайфхаком.
На этот раз хитрость связана не с низкой температурой, а с теплом.
Возьмите большие шерстяные носки и наденьте их на обувь. Затем включите фен и направьте поток воздуха на «одетые» туфли.
Спустя пару минут фен можно выключить, а носки - снять. Проблема жёсткой обуви, скорее всего, будет решена.
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