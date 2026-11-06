Белый налет в цветочных горшках может стать серьезной проблемой для растений, если его не устранить вовремя. Сначала выясните причину появления налета, а затем выберите способ борьбы с ним.

Смягчение воды

Если вы поливаете цветы неотстоявшейся водой, на поверхности земли быстро появляется светлый налет. Он состоит из частичек металлов и солей, растворенных в воде из-под крана. Это не только портит внешний вид цветочных горшков, но и вредит состоянию растений, большинство из которых предпочитают мягкую воду для полива. Поэтому старайтесь отстаивать воду или использовать бутылированную.

Увлажнение воздуха

Если в комнате слишком сухой воздух, влага в цветочных горшках после полива быстро испаряется, из-за чего на поверхности грунта накапливаются соли. Со временем соляной слой начинает препятствовать свободному проникновению воздуха в почву, и состояние растений постепенно ухудшается. Чтобы избежать этого, установите в комнате увлажнитель воздуха или поставьте рядом с цветами блюдце с жидкостью.

Смена горшка

Когда горшок слишком большой для цветка, его корни не могут нормально освоить весь объем почвенного субстрата. В результате корни растения не впитывают всю влагу и полезные вещества, и большая их часть остается на поверхности, превращаясь в белесый налет. Чтобы этого избежать, выбирайте емкость, размер которой превышает объем корневой системы не более чем на 2-3 см.

Использование песка

Если почвенная смесь слишком плотная и тяжелая, в ней задерживается много влаги, что может привести к грибковым инфекциям. Чтобы избежать этой проблемы, смешайте почву из цветочного горшка с мелким речным песком в пропорции 5:1. Чтобы не занести в емкость новый грибок, прокалите песок в духовке в течение 40-50 минут или обработайте его Фитоспорином.

Применение золы

Древесная зола может обеззараживать почву и быстро выводить излишки влаги, но использовать это средство лучше после полного устранения грибковой инфекции. Добавьте 30-100 г золы в цветочный горшок (чем больше емкость, тем больше должно быть средства) и аккуратно перемешайте с верхним слоем почвы, стараясь не задеть корневую систему цветка. Лучше использовать золу, полученную при сжигании хвойных деревьев, но при необходимости можно добавить пепел лиственных пород.

Лимонная кислота

Если причиной белого налета стала грибковая инфекция, попробуйте избавиться от нее с помощью слабого раствора лимонной кислоты. Для этого разведите 2-3 г кислоты в 250 мл воды и пролейте почву готовой смесью. Учтите, что этот вариант подходит только для тех растений, которые комфортно себя чувствуют в кислой среде. Даже в этом случае лимонную кислоту можно применять не чаще двух раз в месяц.