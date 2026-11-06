Зимой плодовые деревья можно оборачивать различными материалами для защиты от неблагоприятных условий и грызунов. Это особенно важно для молодых деревьев с тонкой корой. Чтобы правильно обернуть ствол, необходимо выбрать подходящий материал.

Мешковина и джут

Мешковина, джут и другие натуральные плотные ткани являются хорошими материалами для укрытия деревьев на зиму. У них есть множество преимуществ:

кора под такими тканями не подпревает, дышит и хорошо утеплена;

мешковину можно пропитать инсектицидами для дополнительной защиты от вредителей или дёгтем для отпугивания грызунов.

Однако достоинства мешковины могут стать недостатками, если ткань намокает. Если материал не успевает высыхать, ствол под ним может начать гнить. При резком снижении температуры мешковина промерзает и перестаёт защищать от холода.

Спанбонд и агроволокно

Спанбонд — это нетканое полотно из полипропилена. Этот материал хорошо пропускает воздух и защищает растения и почву от лёгких заморозков и прямых солнечных лучей. Многие садоводы используют его для оборачивания стволов.

Преимущества укрытия стволов спанбондом:

отлично пропускает воздух, кора под ним не преет;

можно пропитать инсектицидами и веществами, отпугивающими грызунов.

Недостаток агроволокна заключается в его тонкости. Для защиты от холода материал нужно складывать в несколько слоев.

Строительные материалы

Для оборачивания деревьев можно использовать строительные материалы, такие как рубероид, подложку под ламинат и различные утеплители. Рубероид плотный, поэтому его можно обернуть вокруг ствола, оставив воздушный зазор. Это отличная защита от ветра и грызунов, и кора не будет преть. Подложку под ламинат также следует оборачивать вокруг ствола с зазором, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Плёнка

Некоторые садоводы оборачивают стволы деревьев плёнкой. У этого метода есть значительный недостаток — нарушается процесс дыхания, и ствол под плёнкой может начать гнить, что делает дерево уязвимым к холоду.

Плёнку можно использовать для укрытия на зиму в регионах с мягким климатом. При этом важно, чтобы материал не прилегал к коре слишком плотно. Лучше всего закрепить полиэтилен в нескольких местах на стволе, оставив воздушные зазоры.