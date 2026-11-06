Некоторые пользователи ноутбуков замечают, что спустя непродолжительное время после покупки аккумулятор начинает разряжаться быстрее. В чем причина? Многие обвиняют некачественную батарею или сам ноутбук, однако зачастую проблема кроется в неправильном использовании устройства.

Рассмотрим основные ошибки, которые могут негативно сказаться на работе ноутбука и сократить срок службы батареи.

Нарушен режим работы батареи

Если вы используете ноутбук в основном дома и редко берете его с собой, лучше вынуть батарею и подключить устройство к сети. Когда вам понадобится мобильность, просто вставьте батарею обратно. Также стоит помнить, что батарея не должна оставаться без работы длительное время, поэтому хотя бы раз в пять дней рекомендуется полностью заряжать и разряжать ее.

Ноутбук на неровной поверхности

Использование ноутбука на диване или в кровати может привести к перекрытию мест выхода тепла, что негативно сказывается на его работе и может привести к поломке.

Воздействие солнечных лучей

Частое нахождение ноутбука под солнечными лучами приводит к его перегреву, что отрицательно сказывается не только на батарее, но и на процессоре, жестком диске и видеокарте.

Низкие температуры

Если ноутбук часто находится на морозе, он может охладиться до критической температуры. Всего 20 минут на морозе могут вызвать проблемы с экраном и жестким диском, а батарея будет разряжаться быстрее. Регулярное воздействие низких температур может привести к тому, что аккумулятор перестанет заряжаться.

Спящий режим и постоянное подключение к сети

Частое использование спящего режима вместо полного выключения ноутбука может привести к быстрому разряду батареи. Также она будет быстрее разряжаться, если вы не отключаете ноутбук от сети, когда не работаете за ним.