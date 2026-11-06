Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно заряжать ноутбук: советы для продления жизни батареи 1 137

Дом и сад
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно заряжать ноутбук: советы для продления жизни батареи

Многие пользователи ноутбуков сталкиваются с проблемой быстрого разряда батареи. Рассмотрим, как избежать этой ситуации.

 

Некоторые пользователи ноутбуков замечают, что спустя непродолжительное время после покупки аккумулятор начинает разряжаться быстрее. В чем причина? Многие обвиняют некачественную батарею или сам ноутбук, однако зачастую проблема кроется в неправильном использовании устройства.

Рассмотрим основные ошибки, которые могут негативно сказаться на работе ноутбука и сократить срок службы батареи.

Нарушен режим работы батареи

Если вы используете ноутбук в основном дома и редко берете его с собой, лучше вынуть батарею и подключить устройство к сети. Когда вам понадобится мобильность, просто вставьте батарею обратно. Также стоит помнить, что батарея не должна оставаться без работы длительное время, поэтому хотя бы раз в пять дней рекомендуется полностью заряжать и разряжать ее.

Ноутбук на неровной поверхности

Использование ноутбука на диване или в кровати может привести к перекрытию мест выхода тепла, что негативно сказывается на его работе и может привести к поломке.

Воздействие солнечных лучей

Частое нахождение ноутбука под солнечными лучами приводит к его перегреву, что отрицательно сказывается не только на батарее, но и на процессоре, жестком диске и видеокарте.

Низкие температуры

Если ноутбук часто находится на морозе, он может охладиться до критической температуры. Всего 20 минут на морозе могут вызвать проблемы с экраном и жестким диском, а батарея будет разряжаться быстрее. Регулярное воздействие низких температур может привести к тому, что аккумулятор перестанет заряжаться.

Спящий режим и постоянное подключение к сети

Частое использование спящего режима вместо полного выключения ноутбука может привести к быстрому разряду батареи. Также она будет быстрее разряжаться, если вы не отключаете ноутбук от сети, когда не работаете за ним.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как ускорить созревание незрелой хурмы: проверенные методы
Изображение к статье: Что посадить на месте высохшего дерева или кустарника в саду
Изображение к статье: Что означает цветение кактуса: изменения в доме
Изображение к статье: Как избавиться от царапин на телефоне и планшете: полезные советы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: перекресток
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день
Еда и рецепты
Изображение к статье: капитолий
Политика
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Цветы
Люблю!
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: перекресток
Наша Латвия
Изображение к статье: Польза грецких орехов: что произойдет, если есть по 4 ореха в день
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео