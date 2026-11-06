Мыши могут стать настоящей проблемой в доме. Грызуны проникают внутрь, создавая норы в полу и стенах. Рассмотрим, чем можно заделать мышиные ходы.

Материалы, которые не подойдут

Тряпки и ветошь. Это может показаться простым способом закрыть все лазейки и норы, но на самом деле это самый ненадёжный вариант. Мыши легко разгрызают ткань и создают себе новое укрытие.

Глина, особенно в смеси с древесными опилками. Глина — пористый материал, который не устоит перед мышиными зубами. Опилки только добавят привлекательности для грызунов.

Силикон. Это мягкое вещество, даже в застывшем состоянии, не сможет долго противостоять мышам. То же самое касается и монтажной пены, которую многие используют для заделки щелей. Хотя она может защитить от сквозняков и обеспечить звукоизоляцию, мыши сгрызают её быстрее, чем силикон.

Надёжные способы заделки нор

цемент;

бетон;

эпоксидный клей.

Однако эти материалы могут оказаться неэффективными в одиночку. Рекомендуется смешивать цемент и бетон с битым стеклом.

Оцените масштаб повреждений, чтобы понять, сколько цемента вам потребуется. Насыпьте порошок в ёмкость и постепенно добавляйте воду, постоянно перемешивая, пока масса не станет похожей на тесто.

Добавьте столько битого стекла, сколько считаете нужным. Лучше использовать стекло от разбитых лампочек — оно тонкое и легко крошится.

Смешайте массу и быстро, пока она не застыла, замазывайте щели, лазейки и норы. В глубокие норы можно сначала насыпать битое стекло, а затем замазать толстым слоем цемента или бетона. После завершения работ обработайте замазанные места шпаклёвкой. После высыхания зашкурьте и покрасьте участки.

Эпоксидный клей после застывания становится прочным и надёжным, схожим по структуре со стеклом. Чтобы сэкономить, в него можно добавить опилки или битое стекло.

Также можно использовать металлические мочалки для посуды. Их нужно протолкнуть в мышиный лаз. Узкие щели ими не заделать, но в нору — вполне возможно.