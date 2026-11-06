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Калина возле дома: приметы и суеверия 0 79

Дом и сад
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Калина возле дома: приметы и суеверия

Владельцы загородных участков высаживают калину по различным причинам.

 

Для некоторых людей это растение служит прекрасным украшением территории, а кто-то верит в приметы, согласно которым такая посадка защитит дом от проблем и станет постоянным источником вдохновения и энергии.

С давних времен калину считали особенным деревом.

Наши предки верили, что оно приносит счастье, утешает людей в любовных горестях и помогает находить выход даже из самых сложных ситуаций.

Ранее калину сажали у дома молодоженов, полагая, что это принесет взаимопонимание в их отношениях, а брак будет долгим и крепким.

Ветки и ягоды калины считаются мощным оберегом.

Для этого достаточно положить в карман горсть сушеных плодов, собранных с этого дерева.

Если носить их в карманах неудобно, то веточки растения можно класть в сумки. Такой талисман поможет не бояться порчи и сглаза.

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Редакция BB.LV
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