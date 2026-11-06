Эффективные подкормки для домашних цветов из доступных материалов.
Яичная скорлупа
Скорлупа яиц является источником кальция, что делает ее полезной для питания растений и раскисления почвы.
Ее можно вносить в почву как в сухом, так и в жидком виде. Перед использованием скорлупу следует тщательно промыть и высушить, а затем измельчить.
Полученный порошок смешайте с почвой. Для жидкой подкормки добавьте 2 столовые ложки толченой яичной скорлупы в 1 литр воды и оставьте настаиваться на 5 суток. Поливайте цветы раз в 3-4 недели.
Дрожжи
Дрожжи активизируют микроорганизмы в почве, что способствует развитию корневой системы и укреплению наземной части растения.
Растворите 1 грамм сухих дрожжей (или 10 грамм прессованных) в литре воды комнатной температуры, добавьте 1 чайную ложку сахара и оставьте смесь в темном месте на 2-4 часа. Для полива разведите полученный концентрат водой в пропорции 1:5.
Банановая кожура
Кожура банана содержит калий, фосфор и магний.
Нарежьте свежую или сушеную кожуру и смешайте ее с верхним слоем грунта в горшке. Разлагаясь, кожура будет питать корни растения.
Для жидкой подкормки замочите кожуру 3-4 бананов в литре воды и оставьте на пару суток. Затем удалите кожуру и добавьте воды. Поливайте цветы полученным раствором раз в неделю.
Цитрусовые
Кожура и косточки апельсинов и других цитрусовых содержат магний, фосфор, калий и кальций.
Наполните на 1/3 банки кожурой цитрусовых, залейте кипятком и оставьте на сутки в темном месте. После этого уберите кожуру и долейте горячую воду до полного объема. Когда жидкость остынет, ею можно полить цветы.
Майонез
Майонез также содержит питательные вещества, полезные для комнатных растений.
Для приготовления подкормки на его основе смешайте 5 столовых ложек майонеза и 3 чайные ложки сахара в 1 литре горячей воды. После остывания средство готово к использованию. Поливайте растения каждые 3 недели.
Оставить комментарий