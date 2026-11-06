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Пять домашних подкормок для комнатных растений 0 66

Дом и сад
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять домашних подкормок для комнатных растений

Эффективные подкормки для домашних цветов из доступных материалов.

 

Яичная скорлупа

Скорлупа яиц является источником кальция, что делает ее полезной для питания растений и раскисления почвы.

Ее можно вносить в почву как в сухом, так и в жидком виде. Перед использованием скорлупу следует тщательно промыть и высушить, а затем измельчить.

Полученный порошок смешайте с почвой. Для жидкой подкормки добавьте 2 столовые ложки толченой яичной скорлупы в 1 литр воды и оставьте настаиваться на 5 суток. Поливайте цветы раз в 3-4 недели.

Дрожжи

Дрожжи активизируют микроорганизмы в почве, что способствует развитию корневой системы и укреплению наземной части растения.

Растворите 1 грамм сухих дрожжей (или 10 грамм прессованных) в литре воды комнатной температуры, добавьте 1 чайную ложку сахара и оставьте смесь в темном месте на 2-4 часа. Для полива разведите полученный концентрат водой в пропорции 1:5.

Банановая кожура

Кожура банана содержит калий, фосфор и магний.

Нарежьте свежую или сушеную кожуру и смешайте ее с верхним слоем грунта в горшке. Разлагаясь, кожура будет питать корни растения.

Для жидкой подкормки замочите кожуру 3-4 бананов в литре воды и оставьте на пару суток. Затем удалите кожуру и добавьте воды. Поливайте цветы полученным раствором раз в неделю.

Цитрусовые

Кожура и косточки апельсинов и других цитрусовых содержат магний, фосфор, калий и кальций.

Наполните на 1/3 банки кожурой цитрусовых, залейте кипятком и оставьте на сутки в темном месте. После этого уберите кожуру и долейте горячую воду до полного объема. Когда жидкость остынет, ею можно полить цветы.

Майонез

Майонез также содержит питательные вещества, полезные для комнатных растений.

Для приготовления подкормки на его основе смешайте 5 столовых ложек майонеза и 3 чайные ложки сахара в 1 литре горячей воды. После остывания средство готово к использованию. Поливайте растения каждые 3 недели.

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