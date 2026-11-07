Осенью важно убрать органические остатки с огорода, чтобы избежать проблем с вредителями весной.

Бархатцы — это исключение. Если эти цветы росли на ваших грядках или по периметру в течение лета, вам повезло.

Осенью необходимо убрать все остатки растительности с огорода, кроме бархатцев. Эти цветы могут стать альтернативой дорогим химическим средствам, полезным для почвы.

Даже разлагаясь в почве, бархатцы продолжают защищать от насекомых-вредителей и патогенной микрофлоры.



Способы использования бархатцев осенью

После сбора последнего урожая цветы-однолетники можно использовать как удобрение или средство борьбы с паразитами.

1. Укрытие на зиму. Остатки бархатцев можно использовать целиком или измельчить. Их можно применять для удержания снега, вырывая вместе с корнем и мульчируя почву, например, на грядке озимого чеснока или в розарии.

2. Мульчирование теплолюбивых культур. Слой мульчи должен составлять не менее 4-6 см. Остатки цветов, которые не перегнили за зиму, весной можно заделать в почву.

3. Улучшение состава почвы. Соцветия и надземную часть бархатцев можно использовать для приготовления различных настоев или в качестве мульчи.

Если оставить корни в земле, они повысят влаго- и воздухопроницаемость грунта и будут выделять тиофены, что поможет остановить распространение инфекций.

4. Защита клубники от гнилостных инфекций или нематоды. Для этого можно закопать измельченные листья, стебли и цветки бархатцев. Также эту смесь можно добавлять в лунки при пересадке клубники.