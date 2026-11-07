Пуховики, как и любая другая верхняя одежда, подвержены образованию засаленных пятен.

К сожалению, такие загрязнения не удастся удалить с помощью обычного цикла стирки в машинке.

Если вы столкнулись с этой проблемой, вам потребуется запастись терпением и приступить к работе.

Сначала смочите пуховик или куртку водой — это можно сделать в глубоком тазу или прямо в ванной. Учтите, что замачивание пуховиков нежелательно, так как это может привести к образованию комков в наполнителе.

Натрите загрязненные участки хозяйственным мылом и продолжайте оттирать их круговыми движениями в течение 1-2 минут.

Следующий этап — полоскание. Постарайтесь тщательно удалить остатки мыла, а затем переложите вещь в барабан стиральной машины.

Не забудьте добавить специальные мячики — они помогут сохранить наполнитель в хорошем состоянии и предотвратят образование комков.

Выбирайте подходящий режим стирки, следуя указаниям на ярлыке изделия. Также рекомендуется включить дополнительное полоскание, чтобы на пуховике не осталось разводов.

После выполнения всех этих шагов вы сможете извлечь из стиральной машины абсолютно чистую одежду, на которой не останется следов от прежних пятен.