Кроты могут показаться безобидными, но их деятельность способна нанести вред посадкам и испортить внешний вид газона.

Некоторые владельцы дачных участков используют отпугиватели или ловушки для борьбы с этими вредителями.

Однако более опытные садоводы знают, что достаточно высадить одно растение, чтобы прогнать кротов.

Речь идет о бузине.

Важно выбирать ее красную ядовитую разновидность, которая эффективно справляется с вредителями. Черная бузина также может быть опасна, но только в незрелом виде.

В корнях этого растения содержится синильная кислота, которая отпугивает не только кротов, но и мышей.

Достаточно одного запаха бузины, чтобы вредители покинули участок.

Некоторые огородники утверждают, что можно просто разложить веточки бузины по участку, чтобы решить проблему.