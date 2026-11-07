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Какое растение поможет избавиться от кротов на участке 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое растение поможет избавиться от кротов на участке

Кроты могут показаться безобидными, но их деятельность способна нанести вред посадкам и испортить внешний вид газона.

 

Некоторые владельцы дачных участков используют отпугиватели или ловушки для борьбы с этими вредителями.

Однако более опытные садоводы знают, что достаточно высадить одно растение, чтобы прогнать кротов.

Речь идет о бузине.

Важно выбирать ее красную ядовитую разновидность, которая эффективно справляется с вредителями. Черная бузина также может быть опасна, но только в незрелом виде.

В корнях этого растения содержится синильная кислота, которая отпугивает не только кротов, но и мышей.

Достаточно одного запаха бузины, чтобы вредители покинули участок.

Некоторые огородники утверждают, что можно просто разложить веточки бузины по участку, чтобы решить проблему.

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