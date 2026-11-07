Мало кто знает, что родиной георгинов является Мексика с её тропическим климатом.

Учитывая происхождение георгинов, у цветоводов возникает вопрос, нужно ли выкапывать подземную часть растения на зиму.

Существует риск извлечь из почвы невызревшие клубни, которые не готовы к зимовке.

Поэтому важно знать, когда именно стоит приступать к выкапыванию георгинов.

Определить подходящее время можно по двум факторам: погодным условиям и состоянию растения.

Оптимальный период для выкапывания — октябрь-ноябрь, когда на землю опустятся первые заморозки. В это время морозы повредят стебли, листья и цветки георгинов, а корневище успеет вызреть и подготовиться к состоянию покоя.

Чтобы правильно заготовить георгины на зиму, сначала нужно обрезать стебли, оставив пеньки высотой около 10 см над поверхностью почвы.

После этого куст следует аккуратно обкопать и извлечь из земли, избегая резких движений, чтобы не повредить клубни. Затем подземную часть цветка промывают, обсушивают и отправляют на хранение.