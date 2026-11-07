Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нужно ли выкапывать георгины на зиму: распространенные ошибки 0 138

Дом и сад
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли выкапывать георгины на зиму: распространенные ошибки

Мало кто знает, что родиной георгинов является Мексика с её тропическим климатом.

 

Учитывая происхождение георгинов, у цветоводов возникает вопрос, нужно ли выкапывать подземную часть растения на зиму.

Существует риск извлечь из почвы невызревшие клубни, которые не готовы к зимовке.

Поэтому важно знать, когда именно стоит приступать к выкапыванию георгинов.

Определить подходящее время можно по двум факторам: погодным условиям и состоянию растения.

Оптимальный период для выкапывания — октябрь-ноябрь, когда на землю опустятся первые заморозки. В это время морозы повредят стебли, листья и цветки георгинов, а корневище успеет вызреть и подготовиться к состоянию покоя.

Чтобы правильно заготовить георгины на зиму, сначала нужно обрезать стебли, оставив пеньки высотой около 10 см над поверхностью почвы.

После этого куст следует аккуратно обкопать и извлечь из земли, избегая резких движений, чтобы не повредить клубни. Затем подземную часть цветка промывают, обсушивают и отправляют на хранение.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как заделать мышиные ходы
Изображение к статье: Как избавиться от белого налета в горшках с комнатными растениями
Изображение к статье: Как обернуть деревья на зиму: защита сада от морозов и грызунов
Изображение к статье: Пять домашних подкормок для комнатных растений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Бытовые приборы
Люблю!
Изображение к статье: Федосеева-Шукшина
Lifenews
Изображение к статье: Сколько холодца можно съесть на праздник: мнение диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Правильное расстояние для высадки лука: распространенные ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Бомбоубежище
Бизнес
Изображение к статье: Пять секретов для приготовления вкусных голубцов
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео